(Калафат) Василиса Федоровна
Место рожденияРоссия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти26.06.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
26.06.1867
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь | ГАДО ф -426-1-1 / лист № 132 / , м/к 1867г./ зап.№ 11 /.
Похороны
28.06.1867
Россия Мариупольский уезд Екатеринославской губ., с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1 / лист № 132 /, м/к 1867г. / зап.№ 11 / Николаевская церковь