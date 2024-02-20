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(Калафат) Василиса Федоровна

Место рождения

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

26.06.1867

Пол

Женский

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Около 1851

Отец: Калафат Федор Васильевич

Мать: Калафат Акилина Афанасьевна

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
26.06.1867
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь | ГАДО ф -426-1-1 / лист № 132 / , м/к 1867г./ зап.№ 11 /.
Похороны
28.06.1867
Россия Мариупольский уезд Екатеринославской губ., с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1 / лист № 132 /, м/к 1867г. / зап.№ 11 / Николаевская церковь
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