Алексей Макариев
Место рождения
Дата рожденияС 1866 по 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
С 1866 по 1867
Отец: Макарий Андреев
Мать: Наталья Ананьева
Бракосочетание
13.01.1885
МК 56-1-16-174об-175 Бычихинской волости дер. Шолкова крестьянина Макария Андреева ( Евфимиева) сын Алексей Макариев, православн. вер., первым браком (18 лет). Бычихинской волости дер. Алферицева крес... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1886
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Макарова (Жаворонкова) Евдокия Алексеевна
МК 56-1-16-205об-206 Бычихинской волости деревни Шолкова крестьянин Алексей Макаров и законная жена его Евдокия Алексеева, оба правосл. вер.; Воспр.: той же волости, дер. Абабкова кр-на Григория Фёдор... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1888
Дочь: Агрипина Алексеева
Мать ребёнка: Макарова (Жаворонкова) Евдокия Алексеевна
МК 56-1-16-285об-286 Вознесенская церковь Бычихинской волости, дер. Шолкова крестьянин Алексей Макариев и законная жена его Евдокия Алексеева, оба правосл. вер. Воспр.: проживающая в деревне Погорелк... Показать все
Восприемник
14.11.1889
МК 56-1-16-322об-323 Николай род. 12.11.1889 - Бычихинской волости дер. Шелкова кр-н Иван Дмитриев Сомнительный и законная жена его Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
17.02.1890
Сын: Макаров Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Макарова (Жаворонкова) Евдокия Алексеевна
МК 56-1-16-347об-348 Вознесенская церковь Бычихинской волости дер. Шолкова кр-н Алексей Макаров и законная жена его Евдокия Алексеева; оба правосл. вер. Воспр.: той же волости и деревни крестьянин Ва... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1892
Дочь: Александра 2 Алексеева
Мать ребёнка: Макарова (Жаворонкова) Евдокия Алексеевна
МК 56-1-17-31об-32 Бычихинской волости, деревни Шолкова крестьянин Алексей Макариев и законная жена его Евдокия Алексеева, оба правосл. вер. Воспр.: той же волости и деревни крестьянина Ивана Евфимиев... Показать все
Смерть
Неизвестно