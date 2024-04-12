Макаров Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Бракосочетание
Около 1912
Жена: Макарова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Макаров Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Макаров Дмитрий ? Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Макаров Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
06.06.1922
Сын: Макаров Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Макаров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Макаров Дмитрий (?) Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Макарова Марфа Сергеевна
Смерть
Неизвестно
Умер в возрасте 92 лет