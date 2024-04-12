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Макаров Василий Алексеевич

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Место рождения

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1912

Жена: Макарова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Макаров Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Макаров Дмитрий ? Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Марфа Сергеевна

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Макаров Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
06.06.1922

Сын: Макаров Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Марфа Сергеевна

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Макаров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Макаров Дмитрий (?) Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Макаров Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Марфа Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Умер в возрасте 92 лет
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