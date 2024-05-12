Макарова (Жаворонкова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияС 1863 по 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1863 по 1864
Отец: Жаворонков Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
13.01.1885
Муж: Алексей Макариев
МК 56-1-16-174об-175 Бычихинской волости дер. Шолкова крестьянина Макария Андреева ( Евфимиева) сын Алексей Макариев, православн. вер., первым браком (18 лет). Бычихинской волости дер. Алферицева крес... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1886
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Макариев
МК 56-1-16-205об-206 Бычихинской волости деревни Шолкова крестьянин Алексей Макаров и законная жена его Евдокия Алексеева, оба правосл. вер.; Воспр.: той же волости, дер. Абабкова кр-на Григория Фёдор... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1888
Дочь: Агрипина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Макариев
МК 56-1-16-285об-286 Вознесенская церковь Бычихинской волости, дер. Шолкова крестьянин Алексей Макариев и законная жена его Евдокия Алексеева, оба правосл. вер. Воспр.: проживающая в деревне Погорелк... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1890
Сын: Макаров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Макариев
МК 56-1-16-347об-348 Вознесенская церковь Бычихинской волости дер. Шолкова кр-н Алексей Макаров и законная жена его Евдокия Алексеева; оба правосл. вер. Воспр.: той же волости и деревни крестьянин Ва... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1892
Дочь: Александра 2 Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Макариев
МК 56-1-17-31об-32 Бычихинской волости, деревни Шолкова крестьянин Алексей Макариев и законная жена его Евдокия Алексеева, оба правосл. вер. Воспр.: той же волости и деревни крестьянина Ивана Евфимиев... Показать все
Смерть
Неизвестно