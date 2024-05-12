Макарова (Жаворонкова) Евдокия Алексеевна С 1863 по 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова (Жаворонкова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Горбовщина, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

С 1863 по 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

С 1866 по 1867 г.р.

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1863 по 1864

Отец: Жаворонков Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Горбовщина, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
13.01.1885

Муж: Алексей Макариев

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
МК 56-1-16-174об-175 Бычихинской волости дер. Шолкова крестьянина Макария Андреева ( Евфимиева) сын Алексей Макариев, православн. вер., первым браком (18 лет). Бычихинской волости дер. Алферицева крес... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1886

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Макариев

МК 56-1-16-205об-206 Бычихинской волости деревни Шолкова крестьянин Алексей Макаров и законная жена его Евдокия Алексеева, оба правосл. вер.; Воспр.: той же волости, дер. Абабкова кр-на Григория Фёдор... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1888

Дочь: Агрипина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Макариев

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
МК 56-1-16-285об-286 Вознесенская церковь Бычихинской волости, дер. Шолкова крестьянин Алексей Макариев и законная жена его Евдокия Алексеева, оба правосл. вер. Воспр.: проживающая в деревне Погорелк... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Макаров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Макариев

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
МК 56-1-16-347об-348 Вознесенская церковь Бычихинской волости дер. Шолкова кр-н Алексей Макаров и законная жена его Евдокия Алексеева; оба правосл. вер. Воспр.: той же волости и деревни крестьянин Ва... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1892

Дочь: Александра 2 Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Макариев

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
МК 56-1-17-31об-32 Бычихинской волости, деревни Шолкова крестьянин Алексей Макариев и законная жена его Евдокия Алексеева, оба правосл. вер. Воспр.: той же волости и деревни крестьянина Ивана Евфимиев... Показать все
Смерть
Неизвестно

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