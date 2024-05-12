Евдокия Яковлева
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Жаворонков АлексейНеизвестно г.р.
Тимофей МихайловНеизвестно г.р.
Дети
Макарова (Жаворонкова) Евдокия АлексеевнаС 1863 по 1864 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жаворонков Алексей
Рождение ребёнка
С 1863 по 1864
Дочь: Макарова (Жаворонкова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Жаворонков Алексей
Горбовщина, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно