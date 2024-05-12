Евдокия Яковлева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Яковлева

Автор
КГ
Гайфуллина К.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Жаворонков АлексейНеизвестно г.р.
Тимофей МихайловНеизвестно г.р.
Дети
Макарова (Жаворонкова) Евдокия АлексеевнаС 1863 по 1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Алексей

Рождение ребёнка
С 1863 по 1864

Дочь: Макарова (Жаворонкова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Жаворонков Алексей

Горбовщина, Костромской муниципальный район, Костромская область

Смерть
Неизвестно

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