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Агрипина Алексеева

Место рождения

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

08.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1866 по 1867 г.р.

Мать

С 1863 по 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1888

Отец: Алексей Макариев

Мать: Макарова (Жаворонкова) Евдокия Алексеевна

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
МК 56-1-16-285об-286 Вознесенская церковь Бычихинской волости, дер. Шолкова крестьянин Алексей Макариев и законная жена его Евдокия Алексеева, оба правосл. вер. Воспр.: проживающая в деревне Погорелк... Показать все
Крещение
11.06.1888
МК 56-1-16-285об-286 Вознесенская церковь Бычихинской волости, дер. Шолкова крестьянин Алексей Макариев и законная жена его Евдокия Алексеева, оба правосл. вер. Воспр.: проживающая в деревне Погорелк... Показать все
Смерть
Неизвестно

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