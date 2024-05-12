Агрипина Алексеева
Место рождения
Дата рождения08.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1888
МК 56-1-16-285об-286 Вознесенская церковь Бычихинской волости, дер. Шолкова крестьянин Алексей Макариев и законная жена его Евдокия Алексеева, оба правосл. вер. Воспр.: проживающая в деревне Погорелк... Показать все
Крещение
11.06.1888
МК 56-1-16-285об-286 Вознесенская церковь Бычихинской волости, дер. Шолкова крестьянин Алексей Макариев и законная жена его Евдокия Алексеева, оба правосл. вер. Воспр.: проживающая в деревне Погорелк... Показать все
Смерть
Неизвестно