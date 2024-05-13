Макарий Андреев Около 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакарий Андреев

Макарий Андреев

Место рождения

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

08.10.1891

Пол

Мужской

Отец

Около 1816 г.р.

Мать

Около 1817 г.р.

Жена

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Андрей Ефимов

Мать: Татьяна Иванова

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Мария Макариева

Мать ребёнка: Наталья Ананьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ананьева

Рождение ребёнка
С 1866 по 1867

Сын: Алексей Макариев

Мать ребёнка: Наталья Ананьева

Шелково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
С 1868 по 1869

Сын: Евфимий Макариев

Мать ребёнка: Наталья Ананьева

Рождение ребёнка
21.06.1881

Дочь: Агрипина Макариева

Мать ребёнка: Наталья Ананьева

МК 56-1-16 (7-8) Бычихинской волости дер. Шолкова Макарий Андреев и законная жена его Наталия Ананьева Воспр.: той же волости и деревни кр-на Макария Андреева дочь девица Мария Макариева
Смерть
08.10.1891
МК 56-1-17-23об-24 Бычихинской волости, деревни Шолкова крестьянин Макарий Андреев первого брака от костоеды в ноге в возрасте 49 лет.
Похороны
10.10.1891
МК 56-1-17-23об-24 Бычихинской волости, деревни Шолкова крестьянин Макарий Андреев первого брака от костоеды в ноге в возрасте 49 лет. На приходском кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.