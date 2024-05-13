Макарий Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти08.10.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Андрей Ефимов
Мать: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Мария Макариева
Мать ребёнка: Наталья Ананьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ананьева
Рождение ребёнка
С 1866 по 1867
Сын: Алексей Макариев
Мать ребёнка: Наталья Ананьева
Рождение ребёнка
С 1868 по 1869
Сын: Евфимий Макариев
Мать ребёнка: Наталья Ананьева
Рождение ребёнка
21.06.1881
Дочь: Агрипина Макариева
Мать ребёнка: Наталья Ананьева
МК 56-1-16 (7-8) Бычихинской волости дер. Шолкова Макарий Андреев и законная жена его Наталия Ананьева Воспр.: той же волости и деревни кр-на Макария Андреева дочь девица Мария Макариева
Смерть
08.10.1891
МК 56-1-17-23об-24 Бычихинской волости, деревни Шолкова крестьянин Макарий Андреев первого брака от костоеды в ноге в возрасте 49 лет.
Похороны
10.10.1891
МК 56-1-17-23об-24 Бычихинской волости, деревни Шолкова крестьянин Макарий Андреев первого брака от костоеды в ноге в возрасте 49 лет. На приходском кладбище