Шориков Василий Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1902
Дата смерти25.10.1988
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Шориков Давид Тимофеев
Мать: Шорикова Домна Захарова
Дочь: Середа (Шорикова) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна
Дочь: Новикова (Шорикова) Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна
Сын: Шориков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна
Дочь: Мещанова (Шорикова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна
Дочь: Одинокова (Шорикова) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна
Сын: Шориков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна