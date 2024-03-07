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Шориков Василий Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1902

Дата смерти

25.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1902

Отец: Шориков Давид Тимофеев

Мать: Шорикова Домна Захарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Середа (Шорикова) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова (Шорикова) Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Корытцево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Шориков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
26.12.1924

Дочь: Мещанова (Шорикова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шориков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Одинокова (Шорикова) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Шориков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна

Смерть
25.10.1988

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