Новикова (Шорикова) Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Корытцево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно