Новикова (Шорикова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова (Шорикова) Антонина Васильевна

Новикова (Шорикова) Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шориков Василий Давыдович

Мать: Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Николай Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Корытцево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.