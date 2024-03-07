Шорикова Домна Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.1898
Дочь: Иулиания Давидовна
Отец ребёнка: Шориков Давид Тимофеев
Рождение ребёнка
06.10.1900
Отец ребёнка: Шориков Давид Тимофеев
Рождение ребёнка
02.08.1902
Сын: Шориков Василий Давыдович
Отец ребёнка: Шориков Давид Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно