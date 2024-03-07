Шорикова Домна Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШорикова Домна Захарова

Шорикова Домна Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1898

Дочь: Иулиания Давидовна

Отец ребёнка: Шориков Давид Тимофеев

Рождение ребёнка
06.10.1900

Сын: Шориков Иоанн Давыдович

Отец ребёнка: Шориков Давид Тимофеев

Рождение ребёнка
02.08.1902

Сын: Шориков Василий Давыдович

Отец ребёнка: Шориков Давид Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шориков Давид Тимофеев

Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close