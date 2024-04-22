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Шориков Давид Тимофеев

Место рождения

Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Шориков Тимофей Егорович

Мать: Шорикова Наталья Ильинична

Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.08.1898

Дочь: Иулиания Давидовна

Мать ребёнка: Шорикова Домна Захарова

Рождение ребёнка
06.10.1900

Сын: Шориков Иоанн Давыдович

Мать ребёнка: Шорикова Домна Захарова

Рождение ребёнка
02.08.1902

Сын: Шориков Василий Давыдович

Мать ребёнка: Шорикова Домна Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорикова Домна Захарова

Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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