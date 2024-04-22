Шориков Давид Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
09.08.1898
Дочь: Иулиания Давидовна
Мать ребёнка: Шорикова Домна Захарова
Рождение ребёнка
06.10.1900
Мать ребёнка: Шорикова Домна Захарова
Рождение ребёнка
02.08.1902
Сын: Шориков Василий Давыдович
Мать ребёнка: Шорикова Домна Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шорикова Домна Захарова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно