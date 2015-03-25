Мещанова (Шорикова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещанова (Шорикова) Мария Васильевна

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

26.12.1924

Дата смерти

25.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1924

Отец: Шориков Василий Давыдович

Мать: Шорикова Пелагея Николаевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.07.1952

Сын: Шориков Виктор Борисович

Отец ребёнка: Лебедев Борис Николаевич

Рождение ребёнка
20.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещанов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.12.1963

Сын: Мещанов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мещанов Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещанов Николай Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Доярка в колхозе «Борьба»
Смерть
25.03.2015
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