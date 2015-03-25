Мещанова (Шорикова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.12.1924
Дата смерти25.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1924
Рождение ребёнка
11.07.1952
Отец ребёнка: Лебедев Борис Николаевич
Рождение ребёнка
20.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мещанов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.12.1963
Сын: Мещанов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мещанов Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Доярка в колхозе «Борьба»
Смерть
25.03.2015