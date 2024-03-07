Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1903

Дата смерти

24.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1903

Отец: Муравлев Николай Федоров

Мать: Муравлева Вера Ильина

Рождение ребёнка
1922

Сын: Шориков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович

Рождение ребёнка
26.12.1924

Дочь: Мещанова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шориков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Одинокова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Шориков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Середа Вера Васильевна

Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шориков Василий Давыдович

Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
24.09.1993
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