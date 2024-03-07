Шорикова (Муравлева) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1903
Дата смерти24.09.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1903
Отец: Муравлев Николай Федоров
Мать: Муравлева Вера Ильина
Рождение ребёнка
1922
Сын: Шориков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович
Рождение ребёнка
26.12.1924
Дочь: Мещанова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Одинокова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Шориков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Середа Вера Васильевна
Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Шориков Василий Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
24.09.1993