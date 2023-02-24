Слугин Тимофей Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиДо 04.07.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Ефрем Максимов
Мать: Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1843
Сын: Прохор Тимофеевич
Мать ребёнка: Акулина Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Акулина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Сергеевна
Смерть
До 04.07.1871