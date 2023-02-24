Слугин Тимофей Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слугин Тимофей Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

До 04.07.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Ефрем Максимов

Мать: Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1843

Сын: Прохор Тимофеевич

Мать ребёнка: Акулина Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Акулина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Сергеевна

Смерть
До 04.07.1871
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