Агафья Тимофеевна
женский, родилась 1838, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьПрасковья1808 г.р.
ОтецСлугин Тимофей Ефремович1807 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Слугин Тимофей Ефремович
Мать: Прасковья
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно