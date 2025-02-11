Агафья Тимофеевна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Тимофеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1838, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Прасковья1808 г.р.
Отец
Слугин Тимофей Ефремович1807 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Слугин Тимофей Ефремович

Мать: Прасковья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Смерть
Неизвестно

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