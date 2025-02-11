Слугин Владимир Тимофеев
мужской, родился 1857, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАкулина Сергеевна1816 г.р.
ОтецСлугин Тимофей Ефремович1807 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Слугин Тимофей Ефремович
Мать: Акулина Сергеевна
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно