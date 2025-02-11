Слугин Владимир Тимофеев 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Слугин Владимир Тимофеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Акулина Сергеевна1816 г.р.
Отец
Слугин Тимофей Ефремович1807 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Слугин Тимофей Ефремович

Мать: Акулина Сергеевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Смерть
Неизвестно

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