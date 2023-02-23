Акулина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Прохор Тимофеевич

Отец ребёнка: Слугин Тимофей Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Слугин Тимофей Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слугин Тимофей Ефремович

Смерть
Неизвестно
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