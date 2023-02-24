Слугин Петр Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Ефрем Максимов
Мать: Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Марина Кузьминична
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Марина Кузьминична
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Марина Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Матрена Петровна
Мать ребёнка: Марина Кузьминична
Смерть
Неизвестно