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Слугин Петр Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ефрем Максимов

Мать: Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Марина Кузьминична

Рождение ребёнка
1845

Сын: Слугин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Марина Кузьминична

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Марина Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Матрена Петровна

Мать ребёнка: Марина Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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