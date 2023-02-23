Агафья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Филипп Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Максимов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Слугин Тимофей Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Максимов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Семен Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Максимов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Василий Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Максимов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Макар Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Максимов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Слугин Петр Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Максимов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Слугин Степан Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Максимов

Смерть
Неизвестно
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