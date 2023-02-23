Агафья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Филипп Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Максимов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Ефрем Максимов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Семен Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Максимов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Василий Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Максимов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Макар Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Максимов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Ефрем Максимов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ефрем Максимов
Смерть
Неизвестно