Марина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Слугин Петр Ефремович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Слугин Петр Ефремович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Слугин Петр Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Матрена Петровна
Отец ребёнка: Слугин Петр Ефремович
Смерть
Неизвестно