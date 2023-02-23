Марина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Слугин Петр Ефремович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Слугин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Слугин Петр Ефремович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Слугин Петр Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Матрена Петровна

Отец ребёнка: Слугин Петр Ефремович

Смерть
Неизвестно
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