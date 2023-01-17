Чекалов Гавриил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения25.03.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.03.1872 ст.
Отец: Чекалов Фёдор Никитич
Мать: Чекалова Мария Фёдорова
Крещение
26.03.1872 ст.
Бракосочетание
23.10.1891 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.
Сын: Чекалов Евсигний Гавриилович
Мать ребёнка: Чекалова Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.
Дочь: Чекалова София Гавриловна
Мать ребёнка: Чекалова Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.01.1896 ст.
Сын: Чекалов Тимофей Гавриилович
Мать ребёнка: Чекалова Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.03.1898 ст.
Сын: Чекалов Никифор Гавриилович
Мать ребёнка: Чекалова Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
31.01.1900 ст.
Сын: Чекалов Григорий Гавриилович
Мать ребёнка: Чекалова Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.03.1908 ст.
Сын: Чекалов Александр Гавриилович
Мать ребёнка: Чекалова Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.12.1912 ст.
Дочь: Клавдия Гавриловна
Мать ребёнка: Чекалова Анисия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно