Чекалов Гавриил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалов Гавриил Фёдорович

Чекалов Гавриил Фёдорович

avatar

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

25.03.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1872 ст.

Отец: Чекалов Фёдор Никитич

Мать: Чекалова Мария Фёдорова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
26.03.1872 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.10.1891 ст.

Жена: Чекалова Анисия Фёдоровна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.

Сын: Чекалов Евсигний Гавриилович

Мать ребёнка: Чекалова Анисия Фёдоровна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.

Дочь: Чекалова София Гавриловна

Мать ребёнка: Чекалова Анисия Фёдоровна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1896 ст.

Сын: Чекалов Тимофей Гавриилович

Мать ребёнка: Чекалова Анисия Фёдоровна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1898 ст.

Сын: Чекалов Никифор Гавриилович

Мать ребёнка: Чекалова Анисия Фёдоровна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1900 ст.

Сын: Чекалов Григорий Гавриилович

Мать ребёнка: Чекалова Анисия Фёдоровна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1908 ст.

Сын: Чекалов Александр Гавриилович

Мать ребёнка: Чекалова Анисия Фёдоровна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1912 ст.

Дочь: Клавдия Гавриловна

Мать ребёнка: Чекалова Анисия Фёдоровна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close