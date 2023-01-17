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Чекалов Тимофей Гавриилович

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

18.01.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1896 ст.

Отец: Чекалов Гавриил Фёдорович

Мать: Чекалова Анисия Фёдоровна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
21.01.1896 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
Около ?.07.1916
Род войск: пехота | Воинское звание: рядовой | 420-й пехотный Сердобский полк
Бракосочетание
31.01.1918 ст.

Жена: Чекалова Ефросинья Кассиановна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1918 ст.

Жена: не указана

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Сын: Чекалов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1927

Сын: Чекалов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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