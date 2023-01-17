Чекалов Тимофей Гавриилович
Место рождения
Дата рождения18.01.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1896 ст.
Крещение
21.01.1896 ст.
Военная служба
Около ?.07.1916
Род войск: пехота | Воинское звание: рядовой | 420-й пехотный Сердобский полк
Бракосочетание
31.01.1918 ст.
Бракосочетание
31.01.1918 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Чекалов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1927
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно