Чекалова (Гусева) Анисия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Гусева) Анисия Фёдоровна

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

23.12.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1870 ст.

Отец: Гусев Фёдор Игнатьевич

Мать: Гусева Прасковья Фроловна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
26.12.1870 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.10.1891 ст.

Муж: Чекалов Гавриил Фёдорович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.

Сын: Чекалов Евсигний Гавриилович

Отец ребёнка: Чекалов Гавриил Фёдорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.

Дочь: Чекалова София Гавриловна

Отец ребёнка: Чекалов Гавриил Фёдорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1896 ст.

Сын: Чекалов Тимофей Гавриилович

Отец ребёнка: Чекалов Гавриил Фёдорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1898 ст.

Сын: Чекалов Никифор Гавриилович

Отец ребёнка: Чекалов Гавриил Фёдорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1900 ст.

Сын: Чекалов Григорий Гавриилович

Отец ребёнка: Чекалов Гавриил Фёдорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1908 ст.

Сын: Чекалов Александр Гавриилович

Отец ребёнка: Чекалов Гавриил Фёдорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1912 ст.

Дочь: Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Чекалов Гавриил Фёдорович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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