Чекалова (Гусева) Анисия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения23.12.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
23.12.1870 ст.
Отец: Гусев Фёдор Игнатьевич
Крещение
26.12.1870 ст.
Бракосочетание
23.10.1891 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1892 ст.
Сын: Чекалов Евсигний Гавриилович
Отец ребёнка: Чекалов Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.
Дочь: Чекалова София Гавриловна
Отец ребёнка: Чекалов Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
18.01.1896 ст.
Сын: Чекалов Тимофей Гавриилович
Отец ребёнка: Чекалов Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
13.03.1898 ст.
Сын: Чекалов Никифор Гавриилович
Отец ребёнка: Чекалов Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
31.01.1900 ст.
Сын: Чекалов Григорий Гавриилович
Отец ребёнка: Чекалов Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
04.03.1908 ст.
Сын: Чекалов Александр Гавриилович
Отец ребёнка: Чекалов Гавриил Фёдорович
Рождение ребёнка
10.12.1912 ст.
Дочь: Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Чекалов Гавриил Фёдорович
Смерть
Неизвестно