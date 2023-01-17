Чекалова Мария Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти15.06.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1865 ст.
Рождение ребёнка
03.11.1866 ст.
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
08.08.1868 ст.
Дочь: Чекалова Наталья Фёдорова
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
22.11.1869 ст.
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
25.03.1872 ст.
Сын: Чекалов Гавриил Фёдорович
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
03.02.1875 ст.
Дочь: Никулушкина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
27.12.1877 ст.
Сын: Чекалов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
29.09.1880 ст.
Дочь: Чекалова Иустина Фёдорова
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
01.07.1882 ст.
Дочь: Чекалова Ольга Фёдорова
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
08.09.1885 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
01.12.1889 ст.
Дочь: Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Никитич
Смерть
15.06.1900 ст.
Причина смерти: от сухотки
Похороны
18.06.1900 ст.