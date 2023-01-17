Чекалов Иоаким Фёдорович
Место рождения
Дата рождения08.09.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1885 ст.
Отец: Чекалов Фёдор Никитич
Мать: Чекалова Мария Фёдорова
Крещение
09.09.1885 ст.
Бракосочетание
29.05.1905 ст.
Жена: не указана
Бракосочетание
29.05.1905 ст.
Рождение ребёнка
07.11.1905 ст.
Сын: Чекалов Михаил Иоакимович
Мать ребёнка: Чекалова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
23.04.1909 ст.
Сын: Чекалов Степан Иоакимович
Мать ребёнка: Чекалова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
07.09.1910 ст.
Дочь: Чекалова Анна Иоакимовна
Мать ребёнка: Чекалова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
10.09.1911 ст.
Сын: Чекалов Александр Иоакимович
Мать ребёнка: Чекалова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
24.07.1913 ст.
Сын: Чекалов Николай Иоакимович
Мать ребёнка: Чекалова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
31.03.1917 ст.
Дочь: Анна Иоакимовна
Мать ребёнка: Чекалова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
13.04.1920
Сын: Чекалов Алексей Иоакимович
Мать ребёнка: Чекалова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1925
Сын: Чекалов Анатолий Иоакимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно