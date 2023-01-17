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Чекалов Иоаким Фёдорович

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

08.09.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1885 ст.

Отец: Чекалов Фёдор Никитич

Мать: Чекалова Мария Фёдорова

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
09.09.1885 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.05.1905 ст.

Жена: не указана

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.05.1905 ст.

Жена: Чекалова Пелагея Васильевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1905 ст.

Сын: Чекалов Михаил Иоакимович

Мать ребёнка: Чекалова Пелагея Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1909 ст.

Сын: Чекалов Степан Иоакимович

Мать ребёнка: Чекалова Пелагея Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1910 ст.

Дочь: Чекалова Анна Иоакимовна

Мать ребёнка: Чекалова Пелагея Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1911 ст.

Сын: Чекалов Александр Иоакимович

Мать ребёнка: Чекалова Пелагея Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1913 ст.

Сын: Чекалов Николай Иоакимович

Мать ребёнка: Чекалова Пелагея Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1917 ст.

Дочь: Анна Иоакимовна

Мать ребёнка: Чекалова Пелагея Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1920

Сын: Чекалов Алексей Иоакимович

Мать ребёнка: Чекалова Пелагея Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Чекалов Фёдор Иоакимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1925

Сын: Чекалов Анатолий Иоакимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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