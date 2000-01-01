Хлотарь 1
Место рожденияНе указано
Дата рождения500
Дата смерти29.11.561
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
500
Отец: Хлодвиг 1
Мать: Клотильда бургундская
Рождение ребёнка
520
Сын: Хариберт 1
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
530
Сын: Гунтрамн
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
535
Сын: Сигиберт 1
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
537
Сын: Хильперик 1
Мать ребёнка: Арнегунда
Рождение ребёнка
540
Дочь: Хлодозинда
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гунтар
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арнегунда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радегунда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хунзина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блитхильда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хильдерик
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлодосвинта
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Храмн
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гундовальд
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гунтека
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вульдетрада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.561