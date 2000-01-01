Хлотарь 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлотарь 1

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

500

Дата смерти

29.11.561

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
500

Отец: Хлодвиг 1

Мать: Клотильда бургундская

Рождение ребёнка
520

Сын: Хариберт 1

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
530

Сын: Гунтрамн

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
535

Сын: Сигиберт 1

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
537

Сын: Хильперик 1

Мать ребёнка: Арнегунда

Рождение ребёнка
540

Дочь: Хлодозинда

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гунтар

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арнегунда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радегунда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хунзина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестная

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блитхильда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хильдерик

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлодосвинта

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храмн

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гундовальд

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гунтека

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вульдетрада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.11.561
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