Гунтрамн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гунтрамн

Место рождения

Не указано

Дата рождения

530

Дата смерти

28.03.592

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
530

Отец: Хлотарь 1

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлодеберга

Мать ребёнка: Австригильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клотильда

Мать ребёнка: Австригильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлодомир

Мать ребёнка: Австригильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлотарь

Мать ребёнка: Австригильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: NN

Мать ребёнка: Маркатруда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гундобад

Мать ребёнка: Венеранда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Австригильда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркатруда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венеранда

Смерть
28.03.592
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