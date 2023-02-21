Гунтрамн
Место рожденияНе указано
Дата рождения530
Дата смерти28.03.592
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
530
Отец: Хлотарь 1
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлодеберга
Мать ребёнка: Австригильда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клотильда
Мать ребёнка: Австригильда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлодомир
Мать ребёнка: Австригильда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлотарь
Мать ребёнка: Австригильда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: NN
Мать ребёнка: Маркатруда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Австригильда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркатруда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Венеранда
Смерть
28.03.592