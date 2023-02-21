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Маркатруда
Маркатруда
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Гунтрамн
530 г.р.
Дети
NN
Добавил:
СГ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
NN
Отец ребёнка:
Гунтрамн
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Гунтрамн
Смерть
Неизвестно
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