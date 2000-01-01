Хариберт 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хариберт 1

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

520

Дата смерти

567

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
520

Отец: Хлотарь 1

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
539

Дочь: Берта кентская

Мать ребёнка: Ингоберга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: NN

Мать ребёнка: Теодогильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бертофледа

Мать ребёнка: Ингоберга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хродехильда

Мать ребёнка: Ингоберга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теодогильда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марковейфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерофледа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ингоберга

Смерть
567
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