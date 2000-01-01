Хариберт 1
Место рожденияНе указано
Дата рождения520
Дата смерти567
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
520
Отец: Хлотарь 1
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
539
Дочь: Берта кентская
Мать ребёнка: Ингоберга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: NN
Мать ребёнка: Теодогильда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бертофледа
Мать ребёнка: Ингоберга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хродехильда
Мать ребёнка: Ингоберга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Теодогильда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марковейфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мерофледа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ингоберга
Смерть
567