Берта кентская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерта кентская

Берта кентская

Место рождения

Не указано

Дата рождения

539

Дата смерти

612

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
539

Отец: Хариберт 1

Мать: Ингоберга

Рождение ребёнка
552

Сын: Этельберт

Отец ребёнка: Эрменрик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эдбальд

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арнольд мозельский

Отец ребёнка: Аусберт мозельский

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Этельберт 1

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аусберт мозельский

Смерть
612
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close