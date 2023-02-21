Берта кентская
Место рожденияНе указано
Дата рождения539
Дата смерти612
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
539
Отец: Хариберт 1
Мать: Ингоберга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эдбальд
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арнольд мозельский
Отец ребёнка: Аусберт мозельский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Этельберт 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аусберт мозельский
Смерть
612