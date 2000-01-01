Хлодвиг 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлодвиг 1

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

466

Дата смерти

27.11.511

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
466

Отец: Хильдерик 1

Мать: Базина тюрингская

Рождение ребёнка
485

Сын: Теодорих 1

Мать ребёнка: Наложница

Рождение ребёнка
495

Сын: Хлодомир

Мать ребёнка: Клотильда бургундская

Рождение ребёнка
497

Сын: Хильдеберт 1

Мать ребёнка: Клотильда бургундская

Рождение ребёнка
500

Сын: Хлотарь 1

Мать ребёнка: Клотильда бургундская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клотильда бургундская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клотильда младшая

Мать ребёнка: Клотильда бургундская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлодомир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ингомер

Мать ребёнка: Клотильда бургундская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неиз?

Смерть
27.11.511
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