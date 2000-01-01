Хлодвиг 1
Место рожденияНе указано
Дата рождения466
Дата смерти27.11.511
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
466
Отец: Хильдерик 1
Мать: Базина тюрингская
Рождение ребёнка
485
Сын: Теодорих 1
Мать ребёнка: Наложница
Рождение ребёнка
495
Сын: Хлодомир
Мать ребёнка: Клотильда бургундская
Рождение ребёнка
497
Сын: Хильдеберт 1
Мать ребёнка: Клотильда бургундская
Рождение ребёнка
500
Сын: Хлотарь 1
Мать ребёнка: Клотильда бургундская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клотильда бургундская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клотильда младшая
Мать ребёнка: Клотильда бургундская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлодомир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ингомер
Мать ребёнка: Клотильда бургундская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неиз?
Смерть
27.11.511