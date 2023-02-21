Хильдерик 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХильдерик 1

Хильдерик 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

440

Дата смерти

481

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
440

Отец: Меровей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
460

Дочь: Аудофледа

Мать ребёнка: Базина тюрингская

Рождение ребёнка
466

Сын: Хлодвиг 1

Мать ребёнка: Базина тюрингская

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базина тюрингская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лентехильда

Мать ребёнка: Базина тюрингская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбофледа

Мать ребёнка: Базина тюрингская

Смерть
481
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close