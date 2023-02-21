Хильдерик 1
Место рожденияНе указано
Дата рождения440
Дата смерти481
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
440
Отец: Меровей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
460
Дочь: Аудофледа
Мать ребёнка: Базина тюрингская
Рождение ребёнка
466
Сын: Хлодвиг 1
Мать ребёнка: Базина тюрингская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Базина тюрингская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лентехильда
Мать ребёнка: Базина тюрингская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбофледа
Мать ребёнка: Базина тюрингская
Смерть
481