Базина тюрингская
Место рожденияНе указано
Дата рождения463
Дата смерти470
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
460
Дочь: Аудофледа
Отец ребёнка: Хильдерик 1
Рождение
463
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
466
Сын: Хлодвиг 1
Отец ребёнка: Хильдерик 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лентехильда
Отец ребёнка: Хильдерик 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбофледа
Отец ребёнка: Хильдерик 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бизин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хильдерик 1
Смерть
470