Базина тюрингская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазина тюрингская

Базина тюрингская

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

463

Дата смерти

470

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

440 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
460

Дочь: Аудофледа

Отец ребёнка: Хильдерик 1

Рождение
463

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
466

Сын: Хлодвиг 1

Отец ребёнка: Хильдерик 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лентехильда

Отец ребёнка: Хильдерик 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбофледа

Отец ребёнка: Хильдерик 1

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бизин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хильдерик 1

Смерть
470
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close