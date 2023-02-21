Вульдетрада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вульдетрада

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

530

Дата смерти

570

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
530

Отец: Вахо

Мать: Аустригуза

Рождение ребёнка
565

Сын: Гундоальд

Отец ребёнка: Гарибальд 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теоделинда

Отец ребёнка: Гарибальд 1

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарибальд 1

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлотарь 1

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теодебальд

Смерть
570
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