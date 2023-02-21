Вульдетрада
Место рожденияНе указано
Дата рождения530
Дата смерти570
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
530
Отец: Вахо
Мать: Аустригуза
Рождение ребёнка
565
Сын: Гундоальд
Отец ребёнка: Гарибальд 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теоделинда
Отец ребёнка: Гарибальд 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гарибальд 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлотарь 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Теодебальд
Смерть
570