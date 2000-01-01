Гарибальд 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарибальд 1

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

530 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
565

Сын: Гундоальд

Мать ребёнка: Вульдетрада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: NN

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вульдетрада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тассилон 1

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гримоальд 1

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теоделинда

Мать ребёнка: Вульдетрада

Смерть
Неизвестно
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