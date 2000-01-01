Гарибальд 1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
565
Сын: Гундоальд
Мать ребёнка: Вульдетрада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: NN
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вульдетрада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тассилон 1
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гримоальд 1
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теоделинда
Мать ребёнка: Вульдетрада
Смерть
Неизвестно