Сигиберт 1
Место рожденияНе указано
Дата рождения535
Дата смерти575
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
535
Отец: Хлотарь 1
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брунгильда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлодосвинта
Мать ребёнка: Брунгильда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ингунда
Мать ребёнка: Брунгильда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хильдеберт 2
Мать ребёнка: Брунгильда
Смерть
575