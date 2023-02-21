Сигиберт 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигиберт 1

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

535

Дата смерти

575

Пол

Мужской

Отец

500 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

543 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
535

Отец: Хлотарь 1

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брунгильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлодосвинта

Мать ребёнка: Брунгильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ингунда

Мать ребёнка: Брунгильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хильдеберт 2

Мать ребёнка: Брунгильда

Смерть
575
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