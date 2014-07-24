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Толстых Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1929

Дата смерти

24.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1929

Отец: Толстых Василий Павлович

Мать: Толстых Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
01.07.1955

Дочь: Фещенко Галина Николаевна

Мать ребёнка: Толстых Мария Васильевна

Григорьевское, Лянинская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1957

Дочь: Котельникова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Толстых Мария Васильевна

Григорьевское, Лянинская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1958

Дочь: Пономаренко Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Толстых Мария Васильевна

Григорьевское, Лянинская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1960

Дочь: Бочкарева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Толстых Мария Васильевна

Григорьевское, Лянинская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1962

Дочь: Завалищина Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Толстых Мария Васильевна

Григорьевское, Лянинская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1965

Дочь: Чухарева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Толстых Мария Васильевна

Мамон, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1972

Сын: Толстых Александр Николаевич

Мать ребёнка: Толстых Мария Васильевна

Мамон, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых Мария Васильевна

Смерть
24.07.2014
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