Толстых Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1929
Дата смерти24.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1929
Отец: Толстых Василий Павлович
Мать: Толстых Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.07.1955
Дочь: Фещенко Галина Николаевна
Мать ребёнка: Толстых Мария Васильевна
Рождение ребёнка
03.01.1957
Дочь: Котельникова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Толстых Мария Васильевна
Рождение ребёнка
15.10.1958
Дочь: Пономаренко Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Толстых Мария Васильевна
Рождение ребёнка
06.12.1960
Дочь: Бочкарева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Толстых Мария Васильевна
Рождение ребёнка
07.07.1962
Дочь: Завалищина Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Толстых Мария Васильевна
Рождение ребёнка
03.06.1965
Дочь: Чухарева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Толстых Мария Васильевна
Рождение ребёнка
15.03.1972
Сын: Толстых Александр Николаевич
Мать ребёнка: Толстых Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстых Мария Васильевна
Смерть
24.07.2014