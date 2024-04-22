Чухарева Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1965
Рождение ребёнка
01.05.1986
Сын: Дмитрий Сергеевич
Здвинск, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.05.1991
Дочь: Лелюх Ирина
Отец ребёнка: Чухарев Александр Николаевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно