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Чухарева Людмила Николаевна

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Место рождения

Мамон, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.06.1965

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1965

Отец: Толстых Николай Васильевич

Мать: Толстых Мария Васильевна

Мамон, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.05.1986

Сын: Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Здвинск, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.05.1991

Дочь: Лелюх Ирина

Отец ребёнка: Чухарев Александр Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чухарев Александр Николаевич

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