Пономаренко (Толстых) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко (Толстых) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Григорьевское, Лянинская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

15.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1958

Отец: Толстых Николай Васильевич

Мать: Толстых Мария Васильевна

Григорьевское, Лянинская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1976

Дочь: Мишина Людмила Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.09.1983

Дочь: Костенко Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Пономаренко Николай Петрович

Мамон, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономаренко Николай Петрович

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