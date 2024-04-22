Пономаренко (Толстых) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1958
Рождение ребёнка
09.12.1976
Дочь: Мишина Людмила Владимировна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.09.1983
Дочь: Костенко Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Пономаренко Николай Петрович
Мамон, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно