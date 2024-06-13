Толстых (Шамова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстых (Шамова) Мария Васильевна

Толстых (Шамова) Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1932

Дата смерти

11.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1932

Отец: Шамов Василий Никитич

Мать: Казначеева Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1955

Дочь: Фещенко (Толстых) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Толстых Николай Васильевич

Григорьевское, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
03.01.1957

Дочь: Котельникова (Толстых) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Толстых Николай Васильевич

Григорьевское, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
15.10.1958

Дочь: Пономаренко (Толстых) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Толстых Николай Васильевич

Григорьевское, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
06.12.1960

Дочь: Бочкарева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Толстых Николай Васильевич

Григорьевское, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
07.07.1962

Дочь: Завалищина (Толстых) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Толстых Николай Васильевич

Григорьевское, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
03.06.1965

Дочь: Чухарева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Толстых Николай Васильевич

Мамон, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1972

Сын: Толстых Александр Николаевич

Отец ребёнка: Толстых Николай Васильевич

Мамон, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
11.06.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.