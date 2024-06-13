Толстых (Шамова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1932
Дата смерти11.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1932
Отец: Шамов Василий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1955
Дочь: Фещенко (Толстых) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Толстых Николай Васильевич
Рождение ребёнка
03.01.1957
Дочь: Котельникова (Толстых) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Толстых Николай Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1958
Дочь: Пономаренко (Толстых) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Толстых Николай Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1960
Дочь: Бочкарева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Толстых Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1962
Дочь: Завалищина (Толстых) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Толстых Николай Васильевич
Рождение ребёнка
03.06.1965
Дочь: Чухарева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Толстых Николай Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1972
Сын: Толстых Александр Николаевич
Отец ребёнка: Толстых Николай Васильевич
Смерть
11.06.1985