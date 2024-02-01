Казначеева Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.07.1932
Дочь: Толстых Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шамов Василий Никитич
Рождение ребёнка
06.05.1945
Дочь: Ковалёва Любовь Александровна
Рождение ребёнка
?.06.1949
Сын: Казначеев Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно