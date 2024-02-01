Казначеева Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеева Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1932

Дочь: Толстых Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шамов Василий Никитич

Рождение ребёнка
06.05.1945

Дочь: Ковалёва Любовь Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.06.1949

Сын: Казначеев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамов Василий Никитич

Смерть
Неизвестно
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