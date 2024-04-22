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Толстых Василий Павлович

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Место рождения

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд

Дата рождения

11.08.1895

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1895

Отец: Толстых Павел Дмитриевич

Мать: Толстых Екатерина Алексеевна

Радубеж, Дмитриевская волость, Фатежский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Толстых Иван Васильевич

Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна

пос. Курский, Таласкуль Баганский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1925

Сын: Толстых Петр Васильевич

Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна

пос. Курский, Таласкуль Баганский район
Рождение ребёнка
17.01.1926

Дочь: Свинарева Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
30.08.1929

Сын: Толстых Николай Васильевич

Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.09.1931

Дочь: Козычева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Толстых Степан Васильевич

Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
30.08.1937

Сын: Толстых Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.09.1939

Сын: Толстых Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна

Смерть
1955
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