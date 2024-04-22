Толстых Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения11.08.1895
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1895
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна
пос. Курский, Таласкуль Баганский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1925
Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна
пос. Курский, Таласкуль Баганский район
Рождение ребёнка
17.01.1926
Дочь: Свинарева Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
30.08.1929
Сын: Толстых Николай Васильевич
Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.09.1931
Дочь: Козычева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Толстых Степан Васильевич
Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
30.08.1937
Сын: Толстых Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.09.1939
Сын: Толстых Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Толстых Анна Алексеевна
Смерть
1955