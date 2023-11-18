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Толстых (Назарова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Назаров Алексей Иванович

Мать: Назарова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Толстых Иван Васильевич

Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович

пос. Курский, Таласкуль Баганский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1925

Сын: Толстых Петр Васильевич

Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович

пос. Курский, Таласкуль Баганский район
Рождение ребёнка
17.01.1926

Дочь: Свинарева Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович

Рождение ребёнка
30.08.1929

Сын: Толстых Николай Васильевич

Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович

Рождение ребёнка
08.09.1931

Дочь: Козычева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Толстых Степан Васильевич

Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович

Рождение ребёнка
30.08.1937

Сын: Толстых Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович

Рождение ребёнка
10.09.1939

Сын: Толстых Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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