Толстых (Назарова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Назаров Алексей Иванович
Мать: Назарова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович
пос. Курский, Таласкуль Баганский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1925
Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович
пос. Курский, Таласкуль Баганский район
Рождение ребёнка
17.01.1926
Дочь: Свинарева Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович
Рождение ребёнка
30.08.1929
Сын: Толстых Николай Васильевич
Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович
Рождение ребёнка
08.09.1931
Дочь: Козычева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Толстых Степан Васильевич
Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович
Рождение ребёнка
30.08.1937
Сын: Толстых Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович
Рождение ребёнка
10.09.1939
Сын: Толстых Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Толстых Василий Павлович
Смерть
Неизвестно