Трясцин Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения19.02.1919
Дата смерти17.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1919
Рождение ребёнка
31.05.1947
Сын: Трясцин Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Трясцина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
26.08.1949
Дочь: Пасхина Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Трясцина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трясцина Анна Михайловна
Смерть
17.02.2006