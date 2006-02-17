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Трясцин Дмитрий Павлович

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Место рождения

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

19.02.1919

Дата смерти

17.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1919

Отец: Трясцин Павел Гаврилович

Мать: Трясцина Евдокия Егоровна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.05.1947

Сын: Трясцин Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Трясцина Анна Михайловна

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.08.1949

Дочь: Пасхина Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Трясцина Анна Михайловна

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трясцина Анна Михайловна

Смерть
17.02.2006
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