Красный Ясыл
Ординский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4014Покрово-Ясыльское, сел.при р. Ясыле.9632164407455Церковь православная 1. Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1336. Покрово-Ясыльское (Ясыл), село бывшее государственное, при речке Ясыле, дворов 220, жителей 900, волостное правление (уездный город в 92 верстах), церковь православ Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347376Красный Ясылсело57°05'00"56°39'00"O-40-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57638416101с Красный Ясылсело