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Пасхина Галина Дмитриевна

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Место рождения

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

26.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1949

Отец: Трясцин Дмитрий Павлович

Мать: Трясцина Анна Михайловна

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.09.1977

Сын: Пасхин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Пасхин Василий Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.08.1981

Сын: Пасхин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Пасхин Василий Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасхин Василий Петрович

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