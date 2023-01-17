Пасхина Галина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1949
Отец: Трясцин Дмитрий Павлович
Мать: Трясцина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
24.09.1977
Сын: Пасхин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Пасхин Василий Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1981
Сын: Пасхин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Пасхин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно