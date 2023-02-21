Трясцина (Занина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1918
Дата смерти11.12.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1947
Сын: Трясцин Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Трясцин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
26.08.1949
Дочь: Пасхина Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Трясцин Дмитрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1994