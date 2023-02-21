Трясцина (Занина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцина (Занина) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1918

Дата смерти

11.12.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1947

Сын: Трясцин Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Трясцин Дмитрий Павлович

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.08.1949

Дочь: Пасхина Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Трясцин Дмитрий Павлович

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трясцин Дмитрий Павлович

Смерть
11.12.1994
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