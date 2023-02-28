Трясцин Евгений Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения31.05.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1947
Отец: Трясцин Дмитрий Павлович
Мать: Трясцина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
04.04.1975
Дочь: Исаева Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Трясцина Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.07.1981
Сын: Трясцин Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Трясцина Валентина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно