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Трясцин Евгений Дмитриевич

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Место рождения

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

31.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1947

Отец: Трясцин Дмитрий Павлович

Мать: Трясцина Анна Михайловна

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.04.1975

Дочь: Исаева Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Трясцина Валентина Алексеевна

Верхняя Старица, Гайнский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.07.1981

Сын: Трясцин Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Трясцина Валентина Алексеевна

Верхняя Старица, Гайнский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трясцина Валентина Алексеевна

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