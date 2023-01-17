Исаева (Трясцина) Елена Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения04.04.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1975
Рождение ребёнка
18.04.1995
Дочь: Исаева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Исаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.09.2005
Дочь: Исаева Стефания Николаевна
Отец ребёнка: Исаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.10.2017
Дочь: Исаева Эллина Николаевна
Отец ребёнка: Исаев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно