Исаева (Трясцина) Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Трясцина) Елена Евгеньевна

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Место рождения

Верхняя Старица, Гайнский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

04.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1975

Отец: Трясцин Евгений Дмитриевич

Мать: Трясцина Валентина Алексеевна

Верхняя Старица, Гайнский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.04.1995

Дочь: Исаева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Исаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.09.2005

Дочь: Исаева Стефания Николаевна

Отец ребёнка: Исаев Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.10.2017

Дочь: Исаева Эллина Николаевна

Отец ребёнка: Исаев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Николай Иванович

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