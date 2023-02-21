Исаев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1995

Дочь: Исаева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Исаева Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
08.09.2005

Дочь: Исаева Стефания Николаевна

Мать ребёнка: Исаева Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
05.10.2017

Дочь: Исаева Эллина Николаевна

Мать ребёнка: Исаева Елена Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Елена Евгеньевна

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